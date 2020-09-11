شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 3 أشخاص في يوم واحد بشواطئ بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي ٣ أشخاص مصرعهم غرقا، الخميس، على شواطئ مطروح وتم نقلهم إلى مستشفيات المدينة والاحتفاظ بجثثهم بثلاجة مستشفى مطروح العام.

كانت قد دخلت مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم نجاة رمضان السيد، ٤٥ سنة، من الفيوم نتيجة غرق بشاطئ عجيبة والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بثلاجة مستشفى مطروح العام.

بينما وصل مستشفى مطروح العام جثة هامدة باإسم سيد أبوزيد على، ٤٠ سنة، من سوهاج نتيجة غرق بشاطئ روميل والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بثلاجة مستشفى مطروح العام.

من ناحية أخرى، دخل مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم أحمد مراد مهني فهيم، ٢١ سنة، من القليوبية في حالة غرق بشاطئ المروة بقرية القصر والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بثلاجة مستشفى مطروح العام.