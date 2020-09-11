شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي درجات القبول بمدارس ثانوي عام وفني المنيا عقب تخفيضها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تخفيض مجموع القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الفني (صناعي- تجاري- مزدوج) للعام الدراسي 2020- 2021، نظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس، وتحقيقاً للمصلحة العامة للطلاب.

أوضح محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن مجموع القبول بالثانوي العام أصبح 240 بتخفيض خمس درجات عن الحد الأدنى المعتمد وهو 245 درجة، وذلك بالمدارس التالية، (شم البحرية الثانوية المشتركة) بمركز مغاغة، و(القيس الثانوية المشتركة، بردنوها الثانوية المشتركة، وبنى علم الثانوية المشتركة، والشهيد محمد القرنى الثانوية المشتركة) بمركز بنى مزار، و(عنانى الثانوية المشتركة، وحلوة الثانوية المشتركة، وصالح يوسف الجارحى الثانوية) بمركز سمالوط، و(طهنشا الثانوية المشتركة، وزهرة الثانوية المشتركة، والحي السادس الثانوية بنات، وسليمان مبروك الثانوية المشتركة) بمركز المنيا.

تعرف علي درجات القبول بمدارس ثانوي عام وفني بالمنيا عقب تخفيضها

و(بني حسن الشروق الثانوية المشتركة) بمركز أبو قرقاص، و(نزلة البرشا الثانوية المشتركة، والروضة الثانوية المشتركة، والمحرص الثانوية المشتركة، والشهيد احمد صابر الثانوية المشتركة، والاشمونين الثانوية المشتركة، ودروة الثانوية المشتركة، وتندة الثانوية المشتركة، سيف الغربية الثانوية المشتركة، والشهيد محمد يوسف الثانوية المشتركة) بمركز ملوى، و( نزلة محمد سمهان الثانوية المشتركة، واسمو العروس الثانوية المشتركة) بمركز ديرمواس.

كما تم تخفيض المجموع بمدارس التعليم الفني، حسب كل مدرسة ونوعيتها كالتالي، ملوي الصناعية بنين بمجموع من 216 الى215، وملوي الصناعية بنات من 227 الى224، وناصر التجارية بنين من 211 الى210، والمنيا الصناعية شرق النيل من 202 إلى 199، والمنيا الفنية المتقدمة التجارية من 228 الى210، وفصول ملحقة بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية (صناعات غذائية) من 220 إلى 210، وفصول ملحقة بمدرسة المنيا المعمارية الزخرفية العسكرية (نجارة أثاث) من 220 إلى 210، وفصول ملحقة للتعليم والتدريب المزدوج بملوي من 175 إلى 160.