شكرا لقرائتكم خبر عن إعانات نقدية وغذائية لمتضرري السيول بقرية الزعفرانة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، رئيس قرية الزعفرانة، بمتابعة تسليم أهالي عرب عايش المعونات المالية المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي لمتضرري السيول بمنطقة عرب عايش، والتي أشرف على توزيعها شريف عمر مدير الشؤون الاجتماعية برأس غارب.
وأشار «رأفت» إلى أنه تم توزيع كراتين مواد غذائية وملابس مقدمة من مؤسسات المجتمع المدني برأس غارب، وثمن رئيس المدينة دور المجتمع المدني برأس غارب ومشاركته المجتمعية في تقديم الخدمات لمواطني المدينة.
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