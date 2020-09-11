وزير الري يتفقد محطة شرب المياه الجوفية في جامعة «جوبا» بجنوب السودان (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري ونظيره في جنوب السودان مناوا بيتر قادكوث، بزيارة للبئر الجوفي بسكن طلاب جامعه جوبا ضمن مشروع إنشاء محطات المياه الجوفية. وقال «عبدالعاطي» إن المشروعات المائية التي تقيمها مصر في جنوب السودان تأتي في إطار التعاون المشترك والثنائي بين مصر ودول حوض النيل وخاصة جنوب السودان. تجدر الإشارة إلى أن تلك المحطة تعتبر واحدة من المحطات التي تقوم وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنفيذها حالياً لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان. وزير الري يتفقد محطة مياه جوفية لأغراض الشرب في جامعة «جوبا» في جنوب السودان وزير الري يتفقد محطة مياه جوفية لأغراض الشرب في جامعة «جوبا» في جنوب السودان الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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