شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 3 مساجد جديده بتكلفة 14 مليون جنيه بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، استعداد 3 مساجد بعدد من المدن بالمحافظة للافتتاح اليوم ضمن 130 مسجد سيتم افتتاحها على مستوى الجمهورية في عدد من المحافظات، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل بينها 34 مسجدا من تنفيذ وزارة الأوقاف و96 مسجدا بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف

قال «ابو السعود» أن المساجد الـ 3 التي سيتم افتتاحها اليوم بنطاق المحافظة هي مسجد الدرب الكبير بقرية السيفا التابعة لمركز ومدينة طوخ والذي تم بنائه على مساحة 800 متر مربع فيما بلغت تكلفته الإجمالية 9 ملايين جنيها أما المسجد الثاني فهو مسجد «الشقرى» بمدينة شبين القناطر،والذي تم بناءه على مساحة 350 مترا بإجمالى تكلفة 3 ملايين جنيها

و المسجد الثالث هو مسجد الصابرين بمنطقة سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة والذي تم بناءه على مساحة 250 مترا بتكلفة إجمالية بلغت مليوني جنيها.