شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يوقع إتفاقا مع وزيرة ثقافة جنوب السودان لتطوير نظم الري بمزرعة «مريال باي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقّع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والسيدة نادية أروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان إتفاق تعاون لمشروع تطوير وتأهيل نُظم الري بمزرعة «مريال باي» بمدينة «واو»، وذلك بحضور السفير محمد قدح سفير مصر بجمهورية جنوب السودان. ويأتي ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الري المصري والوفد المرافق له لدولة جنوب السودان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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