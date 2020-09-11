شكرا لقرائتكم خبر عن جداريه لشهداء كمين «البرث» على أكبر ميادين مدينة العريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم منطقة شمال سيناء بتنفيذ جدارية لشهداء الكتيبة 103 صاعقة على ميدان الشهداء «ميناء العريش سابقًا» بمنطقة أبوصقل بمدينة العريش، تقديرًا وتعظيمًا للدور الكبير الذي قام به الشهداء خلال الهجوم على كمين البرث 2017.

وقال المهندس ناجي إبراهيم، مدير منطقة تعمير شمال سيناء، إن الجدارية تضم صورًا لشهداء الكتيبة 103 صاعقة «المنسي ورفاقه»، حيث تم استبدال اسم ميدان ميناء العريش إلى ميدان شهداء الكتيبة 103 صاعقة، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد مدير منطقة تعمير شمال سيناء أنه تم تطوير الميدان تطويرا شاملا من حيث أعمال البلدورات والإنترلوك والأرصفة وشبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار وري النباتات والإنارة والتجميل من شبكات كهربائية بجانب أعمال التشجير والنجيلة وأعمال الحماية اللازمة، فضلا عن الرصف الكامل للميدان والشوارع المؤدية إليه.

وأضاف مدير منطقة تعمير شمال سيناء أنه سيتم افتتاح الميدان رسميًا خلال الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المقبلة ضمن 5 ميادين قامت المنطقة بتطويرها ورفع كفاءتها، وهي: الساعة وبنك القاهرة وجامع النصر والسادات بالعريش، ضمن المرحلة الأولى لتطوير مدينة العريش، على أن تشمل الثانية رفع كفاءة وتطوير مدخل مدينة العريش الغربي من بوابة العريش حتى الطريق الدائري، علاوة على تطوير شارع الفاتح واستكمال تطوير الكورنيش البحري.

يذكر أن البطل أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، ورفاقه استشهدوا في كمين «مربعة البرث» جنوب مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على الكمين.

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جدارية لشهداء الكتيبة 103 صاعقة علي ميدان الشهداء في شمال سيناء

جدارية لشهداء الكتيبة 103 صاعقة علي ميدان الشهداء في شمال سيناء