شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية. ‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 9 جنيهات للكيلو والجزر 8.5 جنيه والخيار 8.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والليمون 6 جنيهات.

‏ ‎- الباميا الخضراء بـ 20 جنيها. Advertisements ‏‎‏‎- تفاح أمريكي بـ 35 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات.

‏‎‏‎- بطيخ بـ5,5 جنيه.

‏‎‏‎- الموز المستورد 25 جنيها.

‏‎‏‎- العنب بـ15 جنيها.

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