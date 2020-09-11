شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبد المحسن شافعي مشرفا على إدارة العلاقات الدولية بوزارة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس الخميس، قرارا بتكليف المستشار عبد المحسن شافعي، الذي كان يشغل منصب مستشار بديوان عام وزارة الخارجية، للإشراف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار، لمدة عام، خلفا للسفير ماجد مصلح و الذي انتهت مدة ندبه، وذلك بعد قرار وزير الخارجية بالموافقة على الندب.

وقد استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير ماجد مصلح، والمستشار عبدالمحسن شافعي، حيث شكر السفير مصلح لتفانيه في العمل أثناء فترة ندبه بالوزارة وتمنى للشافعي النجاح في مهمته الجديدة.

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الجدير بالذكر أن المستشار عبدالمحسن شافعي تدرج في العمل الدبلوماسي حيث تقلد العديد من المناصب في وزارة الخارجية حيث عمل كنائب للسفير المصري بارمينيا، وسكرتير ثالث بسفارة مصر بنيجيريا، كما عمل بسفارة بلجيكا مقر الأتحاد الأوروبي.