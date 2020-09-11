وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان يزور مصر غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان زيارة إلى مصر غدا السبت تستغرق أربعة أيام يلتقي خلالها وزير الخارجية سامح شكرى وعددا من كبار المسئولين، وذكر بيان نشرته سفارة أرمينيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك اليوم - أنه من المقرر أن يتلقي مناتساكانيان خلال زيارته مع وزير الخارجية سامح شكري وعدد من كبار المسئولين في مصر فضلا عن عقد لقاء مع ممثلي الجالية الأرمنية بمصر .

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