شكرا لقرائتكم خبر عن مركز سموم جامعة بنها يعلن استقبال 232 حالة فى أغسطس 50% منها تناول أدوية خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها، بقيادة الدكتورة نرمين عدلى مدير المركز، تقرير المركز عن شهر أغسطس 2020، للحالات التى استقبلها المركز خلال الشهر الماضي، والتى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.

وأكد التقرير الشهرى لمركز السموم بجامعة بنها، أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها الشهر الماضي 232 حالة تسمم تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكتر من ٥٠ ٪ من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، بإجمالى 121 حالة، وجاء بعدها في الترتيب تناول المواد الكاوية "البوتاس" بإجمالى 51 حالة، ثم المبيدات الحشرية بإجمالى 27 حالة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، موضحة أن باقى الحالات تنوعت في التقرير منها 15 حالة مخدرات، و11 حالة تسمم غذائي، و5 حالات مشتقات بترولية، وحالة اختناق غاز، وحالة لدغ حشرات.