شكرا لقرائتكم خبر عن «سموم جامعة بنها»: 50% من الحالات المصابة تتناول أدوية خطأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها تقريرا عن الحالات التي استقبلها المركز خلال الشهر الماضي والتى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز ومبيدات حشرية ومخدرات ومشتقات بترولية ومواد كاوية وأدوية علاجية وتسمم غذائي ولدغات حشرات.

وكشف التقرير أن عدد الحالات التي استقبلها المركز الشهر الماضي 232 حالة تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكثر من ٥٠٪ من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ بإجمالى 121 حالة، وجاء بعدها في الترتيب تناول المواد الكاوية «البوتاس» بإجمالى 51 حالة، ثم المبيدات الحشرية بإجمالى 27 حالة.

وناشدت الدكتورة نرمين عدلى، مدير المركز، المواطنين توخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، موضحة أن باقى الحالات تنوعت في التقرير، منها 15 حالة مخدرات و11 حالة تسمم غذائي و5 حالات مشتقات بترولية وحالة اختناق غاز، وحالة لدغ حشرات.