شكرا لقرائتكم خبر عن «نقابة مهندسي القاهرة» توقع عقد المرحلة الثانية من إنشاء نادي النقابة بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أعضاء مجلس نقابة مهندسي القاهرة أمس الخميس، حفل توقيع عقد إنشاء المرحلة الثانية (ب) من نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة بمقر النادي، في إطار حرص نقابة مهندسين القاهرة على تقديم الخدمات الاجتماعيه للمهندسين وأسرهم وبرعاية وتوجيهات المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وموافقة أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى على استكمال مراحل أعمال إنشاء النادي.

حضر الحفل المهندس محمد عبدالعظيم وكيل نقابة المهندسين، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، وبحضور المهندس عادل عبدالعزيز رئيس جهاز التجمع الثالث، والمهندس هشام المهدي رئيس الإدارة المركزية للأمن بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وأعضاء مجلس نقابة مهندسين القاهرة.

افتتح الحفل باّيات من الذكر الحكيم وعقب ذلك ألقى المهندس حسام عبده نائب رئيس نادي القاهرة الجديدة كلمته، والذي أكد فيها على قيام مجلس نقابة مهندسين القاهرة بالعمل على قدم وساق للإنتهاء من أعمال إنشاء النادي وافتتاحه في أقرب وقت لاستقبال السادة المهندسين.

وفي كلمته أشار المهندس الاستشاري هشام أبوسنة رئيس نقابة مهندسين القاهرة، أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للنادي وجاري العمل على إنهاء أعمال المرحلة الثانية (أ) والتي شملت منطقة الملاعب وأعمال الشبكات والبدء في أعمال إنشاء المبنى الاجتماعي، واليوم يتم توقيع عقد انشاء المرحلة الثانية (ب)، وذلك حرصاً من مجلس النقابة على توفير الخدمات الاجتماعية للسادة المهندسين وأسرهم .

وأضاف رئيس نقابة مهندسي القاهرة، أن المرحلة الثانية (ب) من إنشاء نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة تشمل استكمال أعمال المبنى الاجتماعي ومبنى قاعة الاحتفالات بالقطعة (6أ) بتكلفة مالية تقدر بقيمة 26 مليون جنيه.

ومن جانبه أشاد المهندس محمد عبدالعظيم وكيل نقابة المهندسين المصرية بالدور الذي يقوم به مجلس نقابة مهندسي القاهرة في سرعة إنهاء وإنجاز نادي عظيم يليق بالمهندسين في منطقة حيويه كالقاهرة الجديدة، مؤكدا ثقة هيئة المكتب والمجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية في سير مجلس نقابة مهندسين القاهرة بخطى ثابته نحو تطوير الخدمات التي تقدمها للسادة المهندسين.

وفي نفس السياق قالت المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية، أن مجلس نقابة القاهرة وعلى رأسهم المهندس الاستشاري هشام أبوسنه يسعى بكل قوته للحفاظ على مكتسبات وموارد النقابة والتي منها أرض نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة .

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ومن جانبه أعرب المهندس إيهاب حسن رئيس مجلس إدارة شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية عن سعادته للتعاون مع مجلس نقابة مهندسين القاهرة، مشيراً إلى صعوبة وأهمية العمل نظراً لأن العمل يتم في قلب بيت المهندسين، مما يدعو إلى مزيد من الدقة والحرص الزائد في اتمام الأعمال، ونحن نخدم بيتنا مبدياً سعادته بهذا الاحتفال .

وعقب حفل توقيع العقد تم عمل جولة بنادي المهندسين بالقاهرة الجديدة للوقوف على آخر ما تم إنجازه للأعمال بالنادي.