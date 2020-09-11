شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد غضب أولياء أمور المدرسة البريطانية بالإسكندرية لتجميد الوضع الدراسي (مستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عم الغضب أولياء أمور طلاب المدرسة البريطانية في الاسكندرية، احتجاجا على ما اعتبروه «تجميد» الأوضاع في المدرسة، لا سيما مع قرب بدء الدراسة بالمدارس الدولية يوم 15 سبتمبر الجارى وفق إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، معربين عن قلقهم وخوفهم الشديد تجاه مستقبل أبنائهم الذي بات «مجهولا»- بحسب قولهم- بالاضافة إلى تصميم المعلمون على تقديم استقالاتهم والبحث عن فرص عمل أخرى خارج المدرسة، نتيجة ما اعتبروه ممارسات ادارية غير قانونية طالت قيادات المدرسة وفصل رئيسة قسم الثانوى بالإضافة إلى تأخر وحجب المرتبات الشهرية .

الدكتور روبير صبحي بشري، ممثل أولياء أمور طلبة المدرسة البريطانية بالإسكندرية، ناشد وزير التعليم بسرعة إصدار قرار بدء الدراسة في موعدها المحدد في يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر الجارى، وهو ما يثير مخاوف أولياء الأمور لعدم وجود أي ملامح لاستئناف الدراسة بالمدرسة.

وقال «صبحي»،:«أبناءنا في الشارع والوزير وعد بتوفيق الأوضاع، واجتمع مع كافة الأطراف لكن لماذا كل هذا ولماذا صدر قراره بتجميد الوضع بالمدرسة بسرعة البرق لكن قرار بدء الدراسة غير واضح حتى الآن؟» متساءلاً: لصالح من ما يحدث في المدرسة البريطانية؟.

وطالب باستبعاد منى الاحمر، الممثل القانونى للمدرسة، خاصة وأنها قدمت استقالتها في يناير الماضى، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة موقف داعم لمجلس أمناء المدرسة باعتباره الوحيد المكلف من قبل الهيئة المالكة.

وجدد معلمو المدرسة، موقفهم بالاستقالة حال استمرار الوضع كما هو عليه من «ضبابية الموقف»، واستمرار بقاء الممثل القانونى في موقعها، خاصة وأنها- بحسب قولهم-، اتخذت العديد من القرارات التي وصفوها بـ«غير قانونية» مثل فصل رئيسة قسم الثانوي، نیشیل جاكسون، مما أسفر عن إلحاق ضرر بالغ على العملیة التعلیمیة بالمدرسة لذلك نخشى من إلحاق تلك الأفعال الغير قانونية بنا كمدرسين بغض النظر عن ما تنصه سیاسة التعیین والبروتوكول الخاص بالمدرسة وقانون العمل .

ووقع على الاستغاثة المرسلة إلى الوزير بهذا الشأن كل من، نيكولاس رد نائب رئیس قسم الثانوي، وستيفي أبوت نائب رئیس قسم الثانوي، ومارك والكر رئیس مادة الریاضیات، ومریكا تیری رئیس مادة اللغة الانجلیزیة، وجاكي جونز رئيس قسم اللغات الحدیثة، وكيفن بیك رئیس مادة التربیة الریاضیة، ومیشل بار ورئیس مادة الفنون، وفیكتوریا ماینارد رئیس مادة الموسيقى والمسرح، وساره فیرن مدرس تربية ریاضیة، وھیذر كارتمل مدرس مادة العلوم الانسانیة، وتیم لوي مدرس لغة إنجلیزیة، والیسون یادلین نائب رئیس القسم، ولوریشا فولر نایب رئیس القسم، وجوین تشر وكاتي دكورث وتوماس إيفانس وكيتشي أكن وسمر المراكشي وتاھمینا ھاذور وایمي ایفانس وفیكتوریا ماینارد وایمان بی همان.

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تصاعد الغضب بين أولياء أمور المدرسة البريطانية فى الاسكندرية بسبب تجميد الدراسة

تصاعد الغضب بين أولياء أمور المدرسة البريطانية فى الاسكندرية بسبب تجميد الدراسة

تصاعد الغضب بين أولياء أمور المدرسة البريطانية فى الاسكندرية بسبب تجميد الدراسة

تصاعد الغضب بين أولياء أمور المدرسة البريطانية فى الاسكندرية بسبب تجميد الدراسة

تصاعد الغضب بين أولياء أمور المدرسة البريطانية فى الاسكندرية بسبب تجميد الدراسة

تصاعد الغضب بين أولياء أمور المدرسة البريطانية فى الاسكندرية بسبب تجميد الدراسة

تصاعد الغضب بين أولياء أمور المدرسة البريطانية فى الاسكندرية بسبب تجميد الدراسة