شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي تسريح عدد كبير من موظفي الدولة تمهيدا للانتقال للعاصمة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍّ من موظفي الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري.

وشدد على أن الدولة حريصة على تطوير ورفع كفاءة الموظفين، دون المساس بأي حق من حقوقهم، موضحا أن الحكومة أعدت بالفعل خطة تدريب للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الالتزام برفع قدرات كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أجل ضمان خدمات أفضل للمواطنين.

جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتدريب تحتوي على خمسة محاور رئيسية، كل منها تشتمل على مجموعة من البرامج التدريبية، وهذه المحاور تتمثل في (البرامج الأساسية، البرامج التخصصية، برنامج القيادة الوسطى والإشرافية، القيادات العليا، والتخطيط للحياة فيما بعد التقاعد أو ما يعرف بـ«بداية جديدة»).

وناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للجهاز (caoa.gov.eg).

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