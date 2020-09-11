شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد «الرحمة» بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ، سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن قيادات المديرية يشهدون، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد «الرحمة» بقرية الشغب التابعة لمركز إسنا، جنوب الأقصر.

وأضاف أن الافتتاح تم عقب الانتهاء من عمليات البناء والتشييد داخلها، مؤكدًا أن تجديد وتطوير بيوت الله يأتى في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودعمًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، موضحاً أن المساجد التي قامت المديرية بافتتاحها في الفترة الماضية في أماكن متنوعة تدل على مدى حرص قيادات الأوقاف على أن يشمل تطوير المساجد جميع المناطق، مشيدًا بدور رواد المساجد وأبناء المحافظة في الإسهام في إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.