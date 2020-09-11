شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة انتهاء فترة ولايتهم .. مجلس جامعة الاسكندرية يكرم الرئيس والنائب و4 عمداء (أسماء وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم مجلس جامعة الاسكندرية خلال انعقاده، عددا من قيادات الجامعة، بينهم الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، والدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و4 عمداء، لإحالتهم إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد .

وشمل التكريم كل من، الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، بمناسبة إنتهاء فترة رئاسته للجامعة والتى تنتهى يوم 15 سبتمبر الجارى، مع نهاية العام الجامعى الحالى ليتولى مهام ادارة الجامعة بدلاً عنه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة الحالى والمرشح على منصب الجامعة باعتباره أقدم نائب .

كما تم تكريم الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمناسبة انتهاء فترة ولايته بالجامعة، بنهاية سبتمبر الجارى.

وكرم المجلس 4 عمداء، لإحالتهم إلى المعاش، وهم الدكتور عبدالله مسعد زين الدين عميد كلية الزراعة بالشاطبى، والدكتورة خديجة اسماعيل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد سعد عميد كلية التربية الرياضية للبنين.

كما كرم المجلس فريق العمل الذي قام بأعمال التطوير بقاعة مجلس الجامعة، وفريق العمل الذي قام بإنشاء متحف مقتنيات الجامعة بالمكتبة المركزية.

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