شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: استمرار صرف تعويضات منازل المضارين برفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن تعويضات أصحاب المنازل برفح مستمرة، حيث تم تخصيص المبالغ المالية لها من مختلف الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أنه تم تقسيم التعويضات إلى شرائح، وكانت الأولوية لأصحاب التعويضات حتى 200 و400 ألف جنيه، حيث إنهم يمثلون الشريحة الأكبر، أما باقي التعويضات الأكبر من ذلك فيتم صرفها على مراحل تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحافظ إلى تخصيص مبلغ 332 مليون جنيه من مديرية الزراعة لصرف التعويضات عن الأشجار التي أضيرت، ومبلغ 58 مليون جنيه من مجلس مدينة العريش، ومبلغ 50 مليون جنيه من مجلس مدينة الشيخ زويد، ومبلغ 517 مليون جنيه من مجلس مدينة رفح، للصرف منها للمواطنين المضارين بعد استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للصرف.

وأكد المحافظ أنه حريص على تقديم الخدمة لجميع المواطنين في مختلف المجالات دون محاباة أو تمييز لأحد، إلا أنه ينحاز دائما للمواطن البسيط ومحدود الدخل.