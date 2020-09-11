الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت يترأس صلوات «عيد النيروز» بجنوب الأقصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت كنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بعشية «عيد النيروز» أو العام القبطى الجديد، الذي يبدأ 11 سبتمبر من كل عام، ويلقب التقويم القبطى بتقويم الشهداء أو «السنة التوتية»، حيث يعد أول شهر في السنة هو شهر «توت».

ترأس الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، صلوات عشية عيد النيروز بمقر المطرانية بإسنا، وتم خلال صلوات العشية تطييب الرفات المقدسة ثم زفة الرفات، وذلك بحضور آباء كهنة الكنيسة والشمامسة، بالإضافة لحضور عدد محدود من الشعب القبطي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد «النيروز» وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم «1 توت»، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يوماً متتالية.

الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت يترأس صلوات "عيد النيروز " بجنوب الاقصر