وزير الري يتابع إنشاء 6 محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في جنوب السودان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، ومناوا بيتر قادكوث وزيرا الموارد المائية والري في جنوب السودان تقدم سير العمل في مشروع إنشاء ٦ محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية. وقام الوزيران بتفقد العمل بمحطة المستشفى القبطي بـ«مونيكي» وشهدا الوزيران انطلاق المياه من البئر وتفقد مكونات المحطة وسير العمل في الخزان العلوي. وتجدر الإشارة إلى أن تلك المحطة تعتبر واحدة من المحطات التي تقوم وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنفيذها حالياً لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان. ويذكر أن وزير الري المصري سافر إلى جنوب السودان، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره في جنوب السودان لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الري. وزير الري يزور جنوب السودان وزير الري يتفقد مشروعات مائية مصرية في جنوب السودان 3 وزير الري يتفقد مشروعات مائية مصرية في جنوب السودان 3 وزير الري يتفقد مشروعات مائية مصرية في جنوب السودان 3 الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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