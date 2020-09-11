شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تدشن خطتها للتحول الرقمي: 118 شاشة ذكية في 4 كليات كمرحلة أولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قامت بتركيب 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى في 4 كليات وهي التخطيط الإقليمي والعمراني، والإقتصاد والعلوم السياسية، والصيدلة، والدراسات العليا للتربية، بالإضافة إلى استديوهات مركز التعليم المدمج وقاعات مجالس الكليات والجامعة، لتطوير العملية التعليمية وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي مع امكانية البث الحي، وذلك ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي؛ وتفعيل خطة الجامعة للتعليم الهجين.

وأوضح الدكتور الخشت، أن هذه الشاشات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي أو التعديل على المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتدريب مجموعات من أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام الشاشات الذكية وتوظيفها في تدريس المقررات الدراسية المختلفة باستخدام التطبيقات والبرامج اللازمة لذلك.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه لأول مرة تمتلك الجامعة قاعدة بيانات موحدة للطلاب على مستوى جميع الكليات، مع وجود كود موحد للطالب يستخدمه في جميع خدماته على مستوى الجامعة، حيث شهدت الجامعة عملية تحول كبرى في تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير بوابات الخدمات الإليكترونية، وميكنة المكتبات وتطبيقاتها، ونظم المعلومات الإدارية لتحقيق نقلة نوعية في أداء الجامعة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقيام برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

جدير بالذكر أن استراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمي تقوم على تطوير فكر الهيكل المؤسسي والمعروف بـ (Architecture Enterprise) لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة للجامعة، كما قامت الجامعة بعملية تطوير مؤسسي للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام في إطار سعيها إلى التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث.