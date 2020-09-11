شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 68 كيلو من الأغذية الفاسدة و23 لتر ألبان في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن إعدام كمية من الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إلى إصدار تعليماته إلى إدارة الطب الوقائي ومراقبة الأغذية بضرورة المرور على جميع مناطق تداول الأغذية والمشروبات.

وقام فريق مراقبة الأغذية بالمرور المفاجئ على بعض المحال التجارية لبيع الأغذية والمشروبات للتأكد من صلاحيتها، حيث تم المرور على 17 منشأة غذائية و3 كافتيريات و6 أفران، وتم إعدام 68 كيلوجراماً من الأغذية منتهية الصلاحية و23 لترًا من الألبان والعصائر المتنوعة غير الصالحة، كما تم تحرير 16 محضرًا لمخالفة القرارين 96 و97 واتخاذ الإجراءات القانونية، والتنبيه على العاملين في جميع المنشآت باتخاذ الإجراءات الوقائية واتباع الممارسات الصحية الجيدة في تداول الأغذية والمشروبات.

وضم الفريق: محمد فرحان عيد، مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، ومحمود فراج وعرفات موسى، مراقبي الأغذية بالمديرية، وأحمد وجيه، مفتش الأغذية بمديرية الصحة.

وأعلن عن استمرار الحملات المشتركة مع الجهات المعنية لمراقبة السلع والمواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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