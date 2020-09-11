شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق يتابع سير العمل بمنظومة النظافة ليلا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء حسين لبيب حسين، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة ليلا، للوردية الثالثة، بشوارع المدينة ومتابعة خطوط سير المعدات ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة، من خلال فرق العمل بجهاز النظافة على الفترات الثلاث على مدار اليوم، وقال إن ذلك تأكيداً على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة دسوق، ومازال العمل مستمرًا.
وأضاف أن ذلك تحت إشراف نائب رئيس مدينة دسوق لشؤون النظافة، أحمد عيسى، ورئيسى الحيين، حى جنوب وليد فاروق، وحى شمال أشرف داوود، ونوابهما ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة دسوق يتابع سير العمل بمنظومة النظافة ليلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.