شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق يتابع سير العمل بمنظومة النظافة ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء حسين لبيب حسين، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة ليلا، للوردية الثالثة، بشوارع المدينة ومتابعة خطوط سير المعدات ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة، من خلال فرق العمل بجهاز النظافة على الفترات الثلاث على مدار اليوم، وقال إن ذلك تأكيداً على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة دسوق، ومازال العمل مستمرًا.

وأضاف أن ذلك تحت إشراف نائب رئيس مدينة دسوق لشؤون النظافة، أحمد عيسى، ورئيسى الحيين، حى جنوب وليد فاروق، وحى شمال أشرف داوود، ونوابهما ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين.