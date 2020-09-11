شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تعلن خطة «التعليم الهجين» الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية خطة الدراسة بنظام التعليم الهجين للعام الدراسي٢٠٢١/٢٠٢٠ برئاسة الدكتور عصام الكردى مساء أمس.

وأكد «الكردي» انه سيتم العمل على تغيير البنية التحتية التعليمية لتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من العمل بطريقة اونلاين، وذلك في إطار التحول الرقمي للعملية التعليمية واستخدام النظم المختلفة للتعلم عن بعد، من خلال نظام ثابت معتمد لاستمرار العملية التعليمية بشكل كفء.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة انتهت من إعداد مجموعة كبيرة من المقررات التي تعد نماذج ممثلة للتخصصات المختلفة بالجامعة، موضحاً أن الخطة التدريبية تستأنف اعتبارا من الأسبوع القادم لأعضاء هيئة التدريس بجميع كليات ومعاهد الجامعة بكل من وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد، ومركز القياس والتقويم بالجامعة، على المقررات المزمع طرحها خلال العام الجامعي القادم بالنظم الجديدة للتدريس بطريقة الاونلاين.

وأعلن «جابر» عن استخدام منصة مايكروسوفت واستخدام مودل بشكل موازى اعتبارا من العام الدراسي القادم.

وقال أنه تم إضافة ١٠٠ ألف إيميل جامعي جديد للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمقررات الدراسية، تزامنا مع بدء العام الجامعى الجديد.

بدوره استعرض الدكتور سامح نخلة، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة نشاط المركز ودوره في إدارة العملية الامتحانية أثناء أزمة جائحة كورونا، مؤكداً أنه بلغ عدد المقررات الالكترونية التي تم إعدادها لسنوات النقل ٢٩٧٦ مقرر، وعدد مقررات السنوات النهائية ١٢٩٥ مقرر، كما بلغ عدد الأوراق التي تم تصحيحها الكترونيا في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني ( سنوات نهائية) ٢٠٢٠/٢٠١٩، أكثر من مليون و٣٠٠ ألف ورقة، وبلغت نسبة التقويم للأبحاث ٦٥،٨%، والاونلاين ٦،٦%، والـ open book ٢٧،٦% .

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كما استعرض نتائج زيارات المراجعة الداخلية للعملية الامتحانية ونقاط القوة بكل كلية من كليات الجامعة، وتم استعراض عملية ونتائج الزيارة على اللجان الافتراضية لسنوات النقل.