إنقاذ مسنة مصابة «بتضخم في الغدة الدرقية» بالأقصر الدولي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجح فريق طبي بمستشفى الاقصر الدولى في إنقاذ مسنة في العقد السادس تعانى من تضخم بالغدة الدرقية، يرجع بعد عمليتين سابقتين لنفس السبب ووفقا للفريق الطبي. تعتبر هذه الحالة من الحالات التي تحتاج لمهارة عالية وتخدير خاص وذلك لخطورتها، وتم تجهيز الحالة طبيا وعمل الجراحة بعد تخدير أكثر من ثلاث ساعات وخرجت وتم استئصال كلى للغدة الدرقية، وذلك تحت إشراف د. هانى عبدالباقى، رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى وقام بالجراحة د. محمد عبدالرحمن، ود. محمد لطفي، د. مصطفى الدوشى. وأشاد الدكتور إسماعيل العربي مدير عام مستشفي الأقصر الدولي، بجهود فريق العمل بقسم الجراحة والعمليات بالمستشفي، حيث تتوالى النجاحات في ظل الظروف الراهنة مع ظهور فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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