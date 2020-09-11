شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يقرر إطلاق اسم أحد الشخصيات التاريخيه علي منطقة السلخانه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ تغيير إسم منطقة السلخانه بمدينة كفرالشيخ على أحد الشخصيات التاريخية أو العامة ووجه بإجراء حوار مجتمعي حول اختيار الاسم من خلال طرح عدة أسماء يتم الاختيار من بينها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفرالشيخ يقرر إطلاق اسم أحد الشخصيات التاريخيه علي منطقة السلخانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.