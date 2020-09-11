شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق تعاون بين مصر وجنوب السودان لتطوير نظم الرى في مدينة "واو".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقّع كل من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ونادية اروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان، اتفاق تعاون لمشروع تطوير وتأهيل نُظم الري بمزرعة مريال باي بمدينة واو، وذلك بحضور السفيرمحمد قدح سفير مصر بجمهورية جنوب السودان.

يأتي ذلك خلال الزيارة الرسمية التى يقوم بها وزير الري المصري والوفد المرافق له لدولة جنوب السودان.

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وأعرب الدكتور محمد عبد العاطى عن سعادته بوجوده في جنوب السودان، ولقاء الأشقاء بوزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان، مؤكداً أن مصر تعمل جاهدة لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان، مشيراً إلى أن المشروعات المصرية في مجال الموارد المائية والرى تهدف بشكل مباشر لمساعدة مواطني جنوب السودان، لتوفير مياه الشرب النقية من خلال مشروعات إنشاء محطات المياه الجوفية وكذلك تسهيل حركة النقل من خلال مشروعات المراسي النهرية التي أقامتها الوزارة في حوض بحر الغزال وتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات الهيدرولوجية اللازمة للمشروعات التنموية بجنوب السودان.

و صرح عبد العاطي أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الامطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية والتي ستعمل بلا شك في المساهم في الحد من أخطار الفيضانات.