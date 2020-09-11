فيديو.. كيف نجحت الدولة فى توسيع منظومة الحماية الاجتماعية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى استخراج بطاقات تموينية جديدة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوسع فى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للأسر خاصة محدودى الدخل. Advertisements ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن الفئات التى يتم استخراج بطاقات تموين جديدة لها فى نقاط محددة.

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