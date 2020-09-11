شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكشف عن تناول خطبة الجمعة "تقدير المصلحة وتنظيم المباح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة اليوم ستتناول مسألة تقدير المصلحة وتنظيم المباح، وهو ما يؤكد على تفاعل الخطاب الديني مع قضايا العصر، وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبد اللطيف عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon eسنتناول اليوم أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وأن لولي الأمر أن ينظم المباح أو يقننه أو يقيده وعليه أن نظمه او ينيب من ينظمه فإذا حدث ذلك وجب طاعته".

وتابع، ان محافظة الشرقية تحتفل بعيدها القومي تزامنا مع عيد الفلاح، ومن ثم فإن الخطبة ستتناول أيضًا اهتمام الإسلام بالزراعة وعمارة الكون والأرض، وهو ما يؤكد أن الخطاب الديني أخذ خطوات كبيرة في مسار التجديد والتفاعل مع قضايا المجتمع إضافة إلى تأهيل الدعاة المتتابع واقعيًا وافتراضيًا.

وأردف: "يوم السبت سيكون لدينا دورة لتأهيل أئمة بعدد من محافظات مصر على مدار 3 أيام بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، وهناك دورات تعقد بأكاديمية الأوقاف، حيث أننا أقمنا أكبر أكاديمية أعرفها لتدريب الأئمة في العالم وتركز على التنوع والتثقيف في مختلف المجالات وليس في الدراسات الدينية وحدها".