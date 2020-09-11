شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يزور بئر جوفى لسكن طلاب جامعة جوبا بجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع نظيره الجنوب سودانى، زيارة لبئر جوفى بسكن طلاب جامعه جوبا ضمن مشروع انشاء محطات المياه الجوفية.

وقام الوزيران بمتابعة تقدم سير العمل فى مشروع إنشاء 6 محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وتفقد العمل بمحطة المستشفى القبطى بمونيكى وشهدا انطلاق المياه من البئر و تفقد مكونات المحطة و سير العمل فى الخزان العلوى

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المحطة تعتبر واحدة من المحطات التى تقوم وزارة الموارد المائية والرى المصرية بتنفيذها حاليًا لتوفير مياه الشرب النقية لمواطنى جنوب السودان.

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وكان الدكتور محمد عبد العاطي، ومناوا بيتر قادكوث، وزيرا الموارد المائية والري بمصر وجنوب السودان، بمتابعة تقدم سير العمل في مشروع إنشاء 6 محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في جنوب السودان.

وقام الوزيران بتفقد العمل بمحطة المستشفى القبطي بمونيكي، وشهدا انطلاق المياه من البئر وتفقد مكونات المحطة وسير العمل في الخزان العلوي.