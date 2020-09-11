شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرى بمصر وجنوب السودان يتابعان إنشاء 6محطات مياه بالطاقة الشمسية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام كل من الدكتور محمد عبد العاطي، ومناوا بيتر قادكوث، وزيرا الموارد المائية والري بمصر وجنوب السودان، بمتابعة تقدم سير العمل في مشروع إنشاء 6 محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في جنوب السودان.

وقام الوزيران بتفقد العمل بمحطة المستشفى القبطي بمونيكي، وشهدا انطلاق المياه من البئر وتفقد مكونات المحطة وسير العمل في الخزان العلوي.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المحطة تعتبر واحدة من المحطات التي تقوم وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنفيذها حالياً، لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان.

Advertisements