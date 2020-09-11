شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة ترد على شائعة إطلاق صفحة جديدة لها على "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تنشر أخباراً عن توفير منح ووظائف جديدة، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن تلك الصفحات مزيفة وأن الوزارة لا تمتلك سوى صفحة رسمية واحدة على موقع فيس بوك تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية"، والتى تحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء أى بيانات أو إعلانات تُنشر على هذه الصفحات الوهمية.

وفى سياق آخر، تم الانتهاء من صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والذى استمر لمدة خمسة أيام من 16 إلى 20 أغسطس الماضي، ليصل إجمالى ما تم صرفه لنحو مليون و600 ألف و216 عاملاً غير منتظم، على 3 دفعات نحو 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات المتضررة من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا.