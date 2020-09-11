شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 118 شاشة ذكية فى 4 كليات بجامعة القاهرة ضمن خطة التحول الرقمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قامت بتركيب 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى فى 4 كليات وهى التخطيط الإقليمى والعمراني، والإقتصاد والعلوم السياسية، والصيدلة، والدراسات العليا للتربية، بالإضافة إلى ستديوهات مركز التعليم المدمج وقاعات مجالس الكليات والجامعة، لتطوير العملية التعليمية وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمى للطلاب بشكل تفاعلى مع امكانية البث الحي، وذلك ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمى، وتفعيل خطة الجامعة للتعليم الهجين.

وأوضح الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة ، أن هذه الشاشات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمى تفاعلى أو التعديل على المحتوى التعليمى بشكل يعزز التفاعل الطلابي، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتدريب مجموعات من أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام الشاشات الذكية وتوظيفها فى تدريس المقررات الدراسية المختلفة باستخدام التطبيقات والبرامج اللازمة لذلك.

Advertisements

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه لأول مرة تمتلك الجامعة قاعدة بيانات موحدة للطلاب على مستوى جميع الكليات، مع وجود كود موحد للطالب يستخدمه فى جميع خدماته على مستوى الجامعة، حيث شهدت الجامعة عملية تحول كبرى فى تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير بوابات الخدمات الإليكترونية، وميكنة المكتبات وتطبيقاتها، ونظم المعلومات الإدارية لتحقيق نقلة نوعية فى أداء الجامعة والارتقاء بالخدمات التى تقدمها للقيام برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

جدير بالذكر أن استراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمى تقوم على تطوير فكر الهيكل المؤسسى والمعروف بـ (Architecture Enterprise) لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة للجامعة، كما قامت الجامعة بعملية تطوير مؤسسى للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمى حقيقى ومستدام فى إطار سعيها إلى التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث.