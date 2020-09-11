بضائع أجنبية وعقاقير طبية.. ضبط 5 قضايا تهريب عبر المنافذ بـ 2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا (تهريب بضائع أجنبية الصنع– مستحضرات تجميل–عقاقير طبية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من 2 مليون جنيه".

وأثمرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 10 قضايا أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.