محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3780 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1211 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 120 مخالفة السير بدون تراخيص، 12 دراجة نارية مخالفة، 14 مخالفة شروط الترخيص. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تجاوز السرعة.. جهود رجال مباحث المرور على مدار يوم بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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