الحكومة تنفي إلغاء أعمال السنة خلال العام الدراسي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء أعمال السنة في المدارس خلال العام الدراسي 2020/2021.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة في المدارس خلال العام الدراسي 2020/2021، موضحةً أن نظام أعمال السنة لسنوات النقل خلال العام الدراسي الجديد سارٍ كما هو.

Advertisements

ولفتت إلى أنه سيتم تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي إطار خطة الوزارة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تم تخفيف عدد أيام الحضور بالمدارس لمختلف الفرق الدراسية والمراحل التعليمية، حيث يحضر الطلاب بالمرحلة الثانوية يومين فقط، بينما يتم تخصيص يومين فقط لحضور كل صف دراسي على حدة بالمرحلة الإعدادية.

أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية فإن الحضور للفصول الدراسية الرابع والخامس والسادس الابتدائي يكون يومين للمدرسة ذات الفترة الواحدة، و3 أيام حضور للمدرسة ذات الفترتين، بينما من مراحل رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي فإن الحضور يكون 4 أيام بالمدارس ذات الفترة الواحدة، و3 أيام حضور بالمدارس ذات الفترتين فقط، كما سيتم إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).