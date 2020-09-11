محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، توقيع الدكتور محمد عبدالعاطي، الوزير، اتفاقا مع نادية أروب، وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان، من أجل التعاون المشترك لتأهيل الترع، بحضور السفير محمد قدح، سفير مصر بجمهورية جنوب السودان.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، إن مشروع تطوير وتأهيل الترع سيتم تطبيقه عبر نُظم الري بمزرعة مريال باي بمدينة واو.
ويأتي ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الري المصري والوفد المرافق له.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري يوقع على مشروع تأهيل الترع خلال زيارته لجنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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