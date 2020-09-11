الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار هاني لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للاقتراع بمقار لجان الانتخاب الفرعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وبحسب القرار، تجرى عملية الانتخاب على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى دوائر ١٤ محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك خارج مصر أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر المقبل، وداخل البلاد يومي السبت والأحد ٢٤ و٢٥ من الشهر ذاته.

وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب بالنسبة لدوائر المرحلة الأولى، تجرى الإعادة خارج مصر أيام السبت والأحد والاثنين ٢١ و٢٢ و٢٣ نوفمبر القادم، وداخل البلاد يومي الاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ من الشهر ذاته.

بينما تضم المرحلة الثانية دوائر ١٣ محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتجرى فيها عملية الاقتراع أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٤ و٥ و٦ نوفمبر القادم خارج مصر، ويومي السبت والأحد ٧ و٨ نوفمبر داخل البلاد.

وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب بالنسبة لدوائر المرحلة الثانية، تجرى الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين ٥ و٦ و٧ ديسمبر القادم خارج مصر، ويومي الاثنين والثلاثاء ٧ و٨ ديسمبر داخل البلاد.

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