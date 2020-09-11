مصر | تسريب فيديو وبلاغات جديدة.. 4 تطورات مهمة في قضية "الفيرمونت" خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسريب فيديو وبلاغات جديدة.. 4 تطورات مهمة في قضية "الفيرمونت" خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتل قضية اغتصاب فتاة داخل فندق "فيرمونت نيل سيتي"، المتورط فيها أبناء عدد من المشاهير في المجتمع المصري، والمعروفة بـ"قضية الفيرمونت"، مكانة كبيرة في متابعة الرأي العام للقضية، نظرا لتفاصيلها الغامضة التي تتكشف يوما بعد يوم، وتطوراتها المثيرة. وخلال الأسبوع الماضي، شهدت القضية عدة تطورات مهمة، منها ذكر أسماء جديدة، وتقديم بلاغات جديدة، بل ونشر مقطع فيديو غير أخلاقي جديد عبر شبكة الإنترنت، هي كالآتي:

التطور الأول: محام جديد ينضم للقضية

بعد ذكر اسم نجلة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي، في القضية، خلال الأيام الماضية، وحبسها على ذمة القضية، أعلن طارق العوضي المحامي بالنقض، توليه رسميا الدفاع عنها، ووصفها بأنها "الشاهدة المتهمة"، ونشر بيانا، قال فيه إنه لن يدلي بأي تصريحات عن القضية حاليا، حرصا على موقف جميع الأطراف، لافتا إلى أن أي تصريحات تُنشر عنه في هذا السياق كذب. بعد ذكر اسم نجلة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي، في القضية، خلال الأيام الماضية، وحبسها على ذمة القضية، أعلن طارق العوضي المحامي بالنقض، توليه رسميا الدفاع عنها، ووصفها بأنها "الشاهدة المتهمة"، ونشر بيانا، قال فيه إنه لن يدلي بأي تصريحات عن القضية حاليا، حرصا على موقف جميع الأطراف، لافتا إلى أن أي تصريحات تُنشر عنه في هذا السياق كذب. التطور الثاني: بلاغ جديد للنائب العام

في السياق، ذكر أيضا اسم "شادي أيمن نور"، نجل السياسي الهارب أيمن نور، والإعلامية، جميلة إسماعيل، والتي أعلنت بدورها أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام (عرائض ٣٨٢٥ لسنة ٢٠٢٠) ضد المواقع الإخبارية التي ذكرت اسم نجلها في القضية، زاعمة أنه الحملة هدفها تضليل العدالة وقلب الحقائق وتزييف الأمور، والافتراء على الشهود، وترويج إشاعات عن سمعتهم وشرفهم، لافتة إلى أن نجلها شادي كان "كان داعما مع الآلاف من الشباب للضحايا". التطور الثالث: بلاغ ضد الضحية

بلاغ آخر إلى جهات التحقيق، تقدم به المحامي محمد السيد، ولكن هذه المرة كان ضد الضحية نفسها، اتهمها خلاله بالتحريض على الفسق والفجور وتعاطي المخدرات، لافتا إلى أن هذه القضية أصبحت وسيلة للاعتداء على قيم المجتمع المصري، ونشر التحريض على الرذيلة. Advertisements