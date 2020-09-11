مصر | تسريب فيديو وبلاغات جديدة.. 4 تطورات مهمة في قضية "الفيرمونت" خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسريب فيديو وبلاغات جديدة.. 4 تطورات مهمة في قضية "الفيرمونت" خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلال الأسبوع الماضي، شهدت القضية عدة تطورات مهمة، منها ذكر أسماء جديدة، وتقديم بلاغات جديدة، بل ونشر مقطع فيديو غير أخلاقي جديد عبر شبكة الإنترنت، هي كالآتي:
بعد ذكر اسم نجلة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي، في القضية، خلال الأيام الماضية، وحبسها على ذمة القضية، أعلن طارق العوضي المحامي بالنقض، توليه رسميا الدفاع عنها، ووصفها بأنها "الشاهدة المتهمة"، ونشر بيانا، قال فيه إنه لن يدلي بأي تصريحات عن القضية حاليا، حرصا على موقف جميع الأطراف، لافتا إلى أن أي تصريحات تُنشر عنه في هذا السياق كذب.
التطور الثاني: بلاغ جديد للنائب العام
في السياق، ذكر أيضا اسم "شادي أيمن نور"، نجل السياسي الهارب أيمن نور، والإعلامية، جميلة إسماعيل، والتي أعلنت بدورها أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام (عرائض ٣٨٢٥ لسنة ٢٠٢٠) ضد المواقع الإخبارية التي ذكرت اسم نجلها في القضية، زاعمة أنه الحملة هدفها تضليل العدالة وقلب الحقائق وتزييف الأمور، والافتراء على الشهود، وترويج إشاعات عن سمعتهم وشرفهم، لافتة إلى أن نجلها شادي كان "كان داعما مع الآلاف من الشباب للضحايا".
التطور الثالث: بلاغ ضد الضحية
بلاغ آخر إلى جهات التحقيق، تقدم به المحامي محمد السيد، ولكن هذه المرة كان ضد الضحية نفسها، اتهمها خلاله بالتحريض على الفسق والفجور وتعاطي المخدرات، لافتا إلى أن هذه القضية أصبحت وسيلة للاعتداء على قيم المجتمع المصري، ونشر التحريض على الرذيلة.
مع تكرار الاتهامات، بقلب الحقائق، وتحويل الشهود إلى متهمين، خاصة في واقعة نجلة الفنانة الشهيرة، تم نشر مقطع فيديو غير أخلاقي، خلال الساعات الماضية على شبكة الإنترنت، لنجلة الفنانة، مع مجموعة من الشابات، وأحد الرجال، داخل إحدى الحجرات، يبدو أنها في أحد الفنادق أو الحجرات الخاصة، يرتدين ملابس غير لائقة ويصورون أنفسهم، بينما تشير نجلتها بإشارات إباحية في المقطع.
كانت النيابة العامة، أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).
وأمرت النيابة العامة، بعرض المتهمين على "الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية"، بـ"مصلحة الطب الشرعي"؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى "الإدارة العامة للمساعدات الفنية"، بـ"وزارة الداخلية"، لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت "النيابة العامة" بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن نتائجها بعد الانتهاء منها.