شكرا لقرائتكم خبر عن 11 سبتمبر أول أيام السنة المصرية لعام 6262 .. قصة عيد النيروز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يوافق اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2020 أول أيام السنة المصرية القديمة 1 توت 6262 المعروف بعيد النيروز أو عيد اكتمال فيضان النيل، باعتبار أن التقويم المصرى يرتبط بالأساس بالزراعة والحصاد وفيضان النيل.

وتتكون السنة المصرية القديمة من 13 شهرًا وكل شهر منها يتكون من 30 يومًا إلى الشهر الأخير الذى يطلق عليه أيضًا الشهر الصغير الذى يتكون من 5 أيام، وأحيانًا 6 أيام حسب كزم السنة بسيطة أو كبيسة، والشهور المصرية مشتقة من كلمات فرعونية تم تحويرها مع الوقت مثل بابة وهو تحوير لكلمة الإله حابى إله النيل، وتلك الشهور على الترتيب هى: توت وبابة وهاتور وكيهك وطوبة وأمشير وبرمهات وبرمودة وبشنس وبؤونة وأبيب ومسرى، بالإضافة إلى الشهر الصغير «نسيء».

ويرتبط التقويم المصرى القديم، وهو أول تقويم عرفته البشرية، بنجم الشعرى اليمانية، أكثر نجوم السماء سطوعاً ويظهر فى الشمال فى الأفق مع شروق شمس يوم الفيضان «1 توت»، وتتطابق بداية السنة الميلادية مع بداية السنة المصرية كل 1582 سنة.

ويطلق على بداية السنة المصرية عيد النيروز وكلمة تأتى من «ني - يارؤو» أو الأنهار، لتوافق ذلك اليوم مع موعد اكتمال موسم فيضان النيل، ويقول المقريزى أن المصريين، مسلمين ومسيحيين، احتفلوا في عصر المماليك برأس السنة المصرية فخرجوا في الشوارع والمنتزهات العام فى كرنفال شعبي، يمرحون ويرشون الماء على بعضهم، ويختارون شخصًا ينصبونه أمير النيروز، فيسير بموكبه في الشوارع والأحياء، ويفرض علي الناس الرسوم ويقوم بتحصيلها، ويكون الرش بالماء عقوبة من يرفض الدفع وكل ذلك بالطبع من باب الدعابة.

11 سبتمبر 2020 - 1 توت 6262: إحتفال عيد النيروز فى مصر القديمة