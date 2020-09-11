شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصروفات وشروط القبول بالبرنامج الطبى الموسع بطب "عين شمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما يقرب من 36 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة وأخرى بالشراكة مع جامعات أجنبية، تستعد من خلالهم جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد، لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، حيث تستعد الجامعة بحزمة من البرامج الجديدة والمميزة التى تقدمها الجامعة لطلاب شعبتي علمى رياضة و علمى علوم والشعبة الأدبية.

وتتضمن برامج الساعات المعتمدة التي تستعد بها جامعة عين شمس ما يقرب من 36 برنامجا بعضها لأول مرة تنفرد بها الجامعة، وتتمثل في 11 برنامج في كلية الهندسة والتي تحتل المرتبة الأولى بين الكليات في عدد البرامج ، وكلية الحاسبات والمعلومات 5 برامج ، وكلية الألسن 4 برامج ، وكلية العلوم 4 برامج ، وكليات التجارة والبنات و الزراعة 3 برامج لكلا منهما ، وكلية طب الأسنان والطب والصيدلة برنامج لكلا منهما.

وينشر ”الخليج 365” مصروفات وشروط القبول بالبرنامج الطبي الموسع بطب عين شمس ، كما يلى

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- حددت الكلية مصروفات البرنامج الطبي الموسع بنظام الوحدات المتكاملة، 2400 جنيه/الساعة .. للمستجد (تسجيل 39 ساعة بالمستوى الأول ، 40 ساعة بالمستوى الثاني).



- يشترط للقبول الترشيح من مكتب التنسيق للثانوية العامة المصرية وما يعادلها شعبة علمي علوم الى كلية طب جامعة عين شمس أو احدى كليات الطب البشرى المصريه الحكوميه وفقا للحد الأدنى لقطاع الطب.



- يشترط اجتياز اختبارات القبول الخاصه بالبرنامج و التى تتضمن اختبار اللغه الانجليزيه –اختبار مهارات الحاسب الآلى – اختبار السمات الشخصية و التحدث باللغه الإنجليزية emp.asu.edu.eg.