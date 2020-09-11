شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات بـ4 مراكز فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدات المحلية بمراكز حوش عيسى وأبو حمص وكوم حمادة وكفر الدوار حملات لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأرض الزراعية بإجمالى 31 قرار إزالة على مساحة نحو 19 ألف متر مربع، ومن ناحية أخرى استمرت المراكز التكنولوجية فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وأعلنت المحافظة عن تخفيض قيمة الرسوم بنسب تصل إلى 20%.

أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة و الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي حوش عيسى و أبو حمص عن إزالة 23 حالة تعدى على مساحة نحو 19 ألف متر مربع.

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومحور المحمودية بـ4 مراكز فى البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى 17 قرار إزلة على مساحة 15 ألف متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص 10 قرارات إزالة للتعديات على حرم ترعة المحمودية والتى من المقرر أن يمر منها محور المحمودية على مساحة 326 مترًا مربعًا، ونفذت الوحدة المحلية لمركز كوم حمادة قرارى إزالة على مساحة 3385 مترًا مربعًا كما نفذت الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار حالتين أخريتين بقرية زهرة على مساحة 100 متر.

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومحور المحمودية بـ4 مراكز فى البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء المخالف ومنع أي تعديات جديدة حفاظًا على الرقعة الزراعية وتأكيدًا لهيبة الدولة وردعًا للمخالفين.

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومحور المحمودية بـ4 مراكز فى البحيرة

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومحور المحمودية بـ4 مراكز فى البحيرة

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومحور المحمودية بـ4 مراكز فى البحيرة

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومحور المحمودية بـ4 مراكز فى البحيرة