«سنهزم كورونا».. حملات بقرى وأحياء البحيرة للتوعية بـ«كوفيد-19 وفيروس سي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المجلس القومى للمرأة بالبحيرة حملة «قف .. سنهزم فيروس كورونا» والتى شارك فيها نحو 100 رائدة ريفية بربوع المحافظة، والتى استمرت على مدار 10 أيام، وتم خلالها التوعية بالوقاية من فيروسى «كورونا وسى».

وقالت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، إن حملة «قف.. سنهزم فيروس كورونا» تم خلالها إجراء 15 آلاف و498 زيارة بإجمالى 122 ألفًا و760 مواطنًا تم مقابلتهم للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا فى نطاق المحافظة.

«سنهزم كورونا».. حملات بقرى وأحياء البحيرة للتوعية بفيروسى «كوفيد-19 وسى»

وأوضحت أن الأعداد التى تم التواصل معها تنقسم إلى 51 ألفًا و150 سيدة، و22 ألفًا و580 من الفتيات، و49 ألفًا و30 من الأفراد، مشيرة إلى أن الحملة دورها التوعية بخطورة فيروس كورونا وأيضًا فيروس سى وطرق الوقايه منهما وعلاجهما.

«سنهزم كورونا».. حملات بقرى وأحياء البحيرة للتوعية بفيروسى «كوفيد-19 وسى»

من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بجهود فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ودوره فى القيام بحملات توعية السيدات والفتيات فى مختلف قرى وعزب ونجوع ومدن المحافظة، داعيًا إلى تكثيف جهود التوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوضيح أعراضه والإجراءات الاحترازية اللازمه للوقايه من الفيروس والحد من انتشاره.

«سنهزم كورونا».. حملات بقرى وأحياء البحيرة للتوعية بفيروسى «كوفيد-19 وسى»

«سنهزم كورونا».. حملات بقرى وأحياء البحيرة للتوعية بفيروسى «كوفيد-19 وسى»