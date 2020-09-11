شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء والمواصلات أبرز مشكلات سكان «ابنى بيتك» في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكى سكان المناطق السكنية في «ابنى بيتك » بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، من نقص المواصلات خاصة المنطقة السادسة والسابعة وتعرضهم لابتزاز سائقى مركبات «التوك توك»، فضلا عن عدم استكمال أعمال شركة الكهرباء وتعرض بعض الأكشاك للسرقات، بالإضافة إلى عدم استكمال أعمال المرافق بمركز الشباب.

وطالبوا جهاز مدينة حدائق اكتوبر بزيادة خدمة اتوبيسات النقل الداخلى وتخصيص وسائل مواصلات خاصة المناطق الجديدة، ومنها المنطقة السادسة والسابعة وسرعة استكمال أعمال الكهرباء وتوصل باقى المرافق.

وقال جمال خليل، من الأهالى، إن مشكلتى المواصلات والكهرباء من أهم المشكلات التى تواجه سكان المنطقة، فضلا عن انتشار سرقات الأكشاك والقواطع الكهربائية، بالإضافة إلى عدم توصيل الكهرباء لمركز الشباب، مطالبا المسؤولين بالتدخل والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.