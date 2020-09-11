شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشكل لجان متابعة لجميع أصناف الخضروات النيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع اللجان الفنية بإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، زراعات الخضروات النيلى لزيادة الإنتاج و المعروض بالأسواق ،كسلعة استهلاكية يومية و أساسية منها " الطماطم ، الكوسة، والباذنجان ، والكنتالوب ، والبامية ، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل اخضر .

قال الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ،في تصريحات لـ " الخليج 365"، إن هناك متابعة يومية على زراعات الخضر الصيفى المتاخر والنيلى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية يومية أساسية، منها " الطماطم ، الكوسة، والباذنجان ، والبطيخ ، والكنتالوب ، والبامية ، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل اخضر.

وأضاف مدير الخضر ، إن هناك لجان متخصصة بالغيطان لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار خاصة مع المناخ المتغير، وتدقيق المساحات وتقدير إنتاجية المحصول ، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى والأسواق الخارجية، مشير الى استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

وتابع مدير إدارة الخضر ، إن هناك لجان مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ،والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.