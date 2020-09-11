شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تلقينا 45 ألفا و284 طلب تصالح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أن المحافظه تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح خاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن مابين 25%ل40%، ما تسبب في ازدياد في الإقبال على المراكز التكنولوجية بالمدن، إضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية ليتسني للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز، وحفاظا على صحته وتوفير خدمة سداد قيمة جدية التصالح لـ25% من خلال كارت الفيزا كارت.
وأضاف المحافظ في بيان، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظه بلغ 45 ألفا و284 طلبا، وأن قيمة المبالغ التي تم تحصيلها بلغت 235 مليونا و210 آلاف جنيه، وستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظه، مؤكدا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح لوعيهم بأهمية الاستجابه للدولة.
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