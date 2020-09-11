داعية إسلامي: المُزاح بالشتائم يوصل صاحبه إلى النار (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الداعية الإسلامى، الدكتور عبدالشافى الشيخ، إن البعض يقع في أمر قد يعتبرونه هينًا، إلا أنه عند الله أمر عظيم وقد يؤدى بصاحبه إلى النار.
وأشار «الشيخ»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» الذي يُقدمه الشيخ خالد الجندى، الُمذاع على فضائية «dmc»، أمس الخميس، إلى أنه انطلاقا من مقولة (رُبَّ معصية أورثت ذلاً وإنكساراً خيرٌ من طاعة أورثت عزاً وإستكباراً) فإنه يجب أن ينتبه الكثيرون لأمر أصبح منتشرًا بين الكثيرين وهو استخدام الشتائم التي تؤذى آذاننا.
وتابع «الشيخ»، «تجد الشباب يمزحون فيما بينهم بشتم بعضهم البعض وهم يضحكون، لدرجة أن الأخ أصبح لا يُخاطب أخاه إلا بالشتائم.. هم يعتبرون الأمر سهًلا.. إلا أنه عند الله عظيم»
من جانبه استرشد الشيخ خالد الجندي بحديث النبي صلي الله عليه وسلم: «إن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يليقه الله بها في النار بعد ما بين المشرق والمغرب».
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