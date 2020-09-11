شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 20 طن مخلفات وتنفذ حملة لصيانة أعمدة الإنارة بالواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت فرق النظافة والتجميل بمركز الواحات مخلفات القمامة خلف مدينة الباويطى خلف العمائر، أمام مدرسة السلام الابتدائية، كما تم الدفع بالمكنسة الآلية بالطريق الرئيسى بطول 2 كم تقريبا لرفع الأتربة، كما قامت فرق الإنارة بتركيب وتغيير 10 كشاف ليد وصيانة 20 عامود إنارة بمنطقة طريق بئر المطار وشارع محمد فريد بالباويطى، وشارع مصطفى المنياوى.

وتنفيذ لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتركيب بالوعات مطر فى جميع أعمال تطوير الشوارع، وعليه قام رئيس حي الدقي بمتابعة أعمال الشركة المنفذة لأعمال تطوير شارع نبيل الوقاد وشارع حسين واصف وشارع حسن رمضان خلف سينما التحرير للتأكد من تنفيذ بلاعات المطر وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة مع متابعه باقى الأعمال من تركيب الإنترلوك والبلدورة وكذا أعمال الرصف.

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وتكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار والتغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لمراجعة كفاءة سيارات الشفط والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها وإصلاح أى أعطال بها.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه ودعم المناطق التى تشهد تجمعات للمياه ببالوعات للصرف مشددا على التأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار بكافة الشوارع.