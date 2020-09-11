مصر | حادث سير وليس قتل.. ننشر صورة شاب كرداسة المتوفى

حصلت بوابة "الخليج 365"، على صورة الشاب الذي أثير حوله شائعة قتله على يد مجهولين بكرداسة.

أفاد مصدر بداخل النيابة، بشأن العثور على جثة شاب مقتولا بطريق المعتمدية بمركز كرداسة، بأن الشاب اصطدم بسيارة أثناء عبوره الطريق على المحور.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الشاب يدعى "علي حامد حويحي" في عقده الثاني، وأن السيارة التي صدمته صاحبها دكتور جامعي، وعلى الفور توقف، وأخذ الشاب ونقله للمستشفى.

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وأوضح المصدر، أن صاحب السيارة، توجه للنيابة، وسلم النقود والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لذويه، لافتا إلى أنه لا يوجد شبهه جنائية في الواقعة.

كانت بعض المواقع الإخبارية، تداولت خبرا بالعثور على جثة شاب ملقاة بطريق المعتمدية بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر.

وزعمت هذه الأخبار، أن صديقتين للشاب وراء مقتله، حيث استدرجاه بدعوى شراء دراجة بخارية جديدة، إلا أن مصدر في النيابة نفى هذا الأمر.