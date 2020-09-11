أخبار مصر | جامعة الجلالة: برامج المحاكاة مبنية على برامج الذكاء الاصطناعي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جامعة الجلالة: برامج المحاكاة مبنية على برامج الذكاء الاصطناعي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن العملية التعليمية وجميع برامج المحاكاة مبنية على برامج الذكاء الاصطناعي في جامعة الجلالة.





وأضاف "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هندسة الزكاء أهم البرامج التعليمية في جامعة الجلالة.

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